Morph AI (MORPHAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00359539 $ 0.00359539 $ 0.00359539 24J Rendah $ 0.00368904 $ 0.00368904 $ 0.00368904 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00359539$ 0.00359539 $ 0.00359539 24J Tinggi $ 0.00368904$ 0.00368904 $ 0.00368904 Sepanjang Masa $ 0.2576$ 0.2576 $ 0.2576 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -1.21% Perubahan Harga (7D) -11.51% Perubahan Harga (7D) -11.51%

Morph AI (MORPHAI) harga masa nyata ialah $0.0036288. Sepanjang 24 jam yang lalu, MORPHAI didagangkan antara $ 0.00359539 rendah dan $ 0.00368904 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MORPHAI sepanjang masa ialah $ 0.2576, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MORPHAI telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -1.21% dalam 24 jam dan -11.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Morph AI (MORPHAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 362.68K$ 362.68K $ 362.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 362.68K$ 362.68K $ 362.68K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Morph AI ialah $ 362.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MORPHAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 362.68K.