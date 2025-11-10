Morpheus AI Harga Hari Ini

Harga langsung Morpheus AI (MOR) hari ini ialah $ 2.44, dengan 3.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOR kepada USD penukaran adalah $ 2.44 setiap MOR.

Morpheus AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,155,989, dengan bekalan edaran sebanyak 5.82M MOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOR didagangkan antara $ 2.33 (rendah) dan $ 2.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 138.99, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.2.

Dalam prestasi jangka pendek, MOR dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -13.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Morpheus AI (MOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.16M$ 14.16M $ 14.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.94M$ 19.94M $ 19.94M Bekalan Peredaran 5.82M 5.82M 5.82M Jumlah Bekalan 8,197,008.95627 8,197,008.95627 8,197,008.95627

