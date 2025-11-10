BursaDEX+
Harga Morpheus AI langsung hari ini ialah 2.44 USD.MOR modal pasaran ialah 14,155,989 USD. Jejaki masa nyata MOR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Morpheus AI langsung hari ini ialah 2.44 USD.MOR modal pasaran ialah 14,155,989 USD. Jejaki masa nyata MOR kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Morpheus AI Harga (MOR)

1 MOR ke USD Harga Langsung:

Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
Morpheus AI (MOR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:31:37 (UTC+8)

Morpheus AI Harga Hari Ini

Harga langsung Morpheus AI (MOR) hari ini ialah $ 2.44, dengan 3.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOR kepada USD penukaran adalah $ 2.44 setiap MOR.

Morpheus AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,155,989, dengan bekalan edaran sebanyak 5.82M MOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOR didagangkan antara $ 2.33 (rendah) dan $ 2.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 138.99, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.2.

Dalam prestasi jangka pendek, MOR dipindahkan +0.36% dalam sejam terakhir dan -13.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Morpheus AI (MOR) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Morpheus AI ialah $ 14.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOR ialah 5.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8197008.95627. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.94M.

Morpheus AI Sejarah Harga USD

Morpheus AI (MOR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Morpheus AI kepada USD adalah $ +0.092845.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Morpheus AI kepada USD adalah $ -0.6648387560.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Morpheus AI kepada USD adalah $ -1.2462675760.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Morpheus AI kepada USD adalah $ -3.307366955503901.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.092845+3.96%
30 Hari$ -0.6648387560-27.24%
60 Hari$ -1.2462675760-51.07%
90 Hari$ -3.307366955503901-57.54%

Ramalan Harga untuk Morpheus AI

Morpheus AI (MOR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MOR pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Morpheus AI (MOR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Morpheus AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Morpheus AI yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk MOR ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Morpheus AI Ramalan Harga.

Apakah itu Morpheus AI (MOR)

Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone.

The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions.

Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s.

To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time.

Morpheus AI (MOR) Sumber

Morpheus AI (MOR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Morpheus AI

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.