Apakah itu Morpheus Network (MNW)

The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.

MNW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Morpheus Network (MNW)

Memahami tokenomik Morpheus Network (MNW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MNW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Morpheus Network (MNW) Berapakah nilai Morpheus Network (MNW) hari ini? Harga langsung MNW dalam USD ialah 0.065051 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MNW ke USD? $ 0.065051 . Lihat Harga semasa MNW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Morpheus Network? Had pasaran untuk MNW ialah $ 2.44M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MNW? Bekalan edaran MNW ialah 37.52M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MNW? MNW mencapai harga ATH sebanyak 5.46 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MNW? MNW melihat harga ATL sebanyak 0.00992725 USD . Berapakah jumlah dagangan MNW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MNWialah -- USD . Adakah MNW akan naik lebih tinggi tahun ini? MNW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MNWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Morpheus Network (MNW) Kemas Kini Industri Penting