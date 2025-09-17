Apakah itu MorpheusAI (MOR)

Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone. The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions. Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s. To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

MorpheusAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai MorpheusAI (MOR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset MorpheusAI (MOR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk MorpheusAI.

Semak MorpheusAI ramalan harga sekarang!

MOR kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik MorpheusAI (MOR)

Memahami tokenomik MorpheusAI (MOR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai MorpheusAI (MOR) Berapakah nilai MorpheusAI (MOR) hari ini? Harga langsung MOR dalam USD ialah 4.65 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MOR ke USD? $ 4.65 . Lihat Harga semasa MOR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran MorpheusAI? Had pasaran untuk MOR ialah $ 18.35M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MOR? Bekalan edaran MOR ialah 3.94M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOR? MOR mencapai harga ATH sebanyak 138.99 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOR? MOR melihat harga ATL sebanyak 3.5 USD . Berapakah jumlah dagangan MOR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MORialah -- USD . Adakah MOR akan naik lebih tinggi tahun ini? MOR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

MorpheusAI (MOR) Kemas Kini Industri Penting