Morpho eUSD (MEUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24J Rendah $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 24J Tinggi $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Sepanjang Masa $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Harga Terendah $ 0.991795$ 0.991795 $ 0.991795 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -0.03% Perubahan Harga (7D) -0.03%

Morpho eUSD (MEUSD) harga masa nyata ialah $1.024. Sepanjang 24 jam yang lalu, MEUSD didagangkan antara $ 1.022 rendah dan $ 1.03 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MEUSD sepanjang masa ialah $ 1.057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.991795.

Dari segi prestasi jangka pendek, MEUSD telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Morpho eUSD (MEUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Bekalan Peredaran 4.19M 4.19M 4.19M Jumlah Bekalan 4,191,070.0 4,191,070.0 4,191,070.0

Had Pasaran semasa Morpho eUSD ialah $ 4.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MEUSD ialah 4.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4191070.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.29M.