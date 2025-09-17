Morpho MAI (MMAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24J Rendah $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24J Tinggi $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Sepanjang Masa $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Harga Terendah $ 0.987454$ 0.987454 $ 0.987454 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -0.07% Perubahan Harga (7D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01%

Morpho MAI (MMAI) harga masa nyata ialah $1.012. Sepanjang 24 jam yang lalu, MMAI didagangkan antara $ 1.012 rendah dan $ 1.014 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MMAI sepanjang masa ialah $ 1.036, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.987454.

Dari segi prestasi jangka pendek, MMAI telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.07% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Morpho MAI (MMAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 146.72K$ 146.72K $ 146.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 146.72K$ 146.72K $ 146.72K Bekalan Peredaran 144.92K 144.92K 144.92K Jumlah Bekalan 144,924.0 144,924.0 144,924.0

Had Pasaran semasa Morpho MAI ialah $ 146.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MMAI ialah 144.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 144924.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 146.72K.