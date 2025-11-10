Mortgage Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Mortgage Coin (MORTGAGE) hari ini ialah --, dengan 8.32% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MORTGAGE kepada USD penukaran adalah -- setiap MORTGAGE.

Mortgage Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,042, dengan bekalan edaran sebanyak 999.34M MORTGAGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MORTGAGE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MORTGAGE dipindahkan -1.21% dalam sejam terakhir dan +15.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mortgage Coin (MORTGAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K Bekalan Peredaran 999.34M 999.34M 999.34M Jumlah Bekalan 999,338,197.521453 999,338,197.521453 999,338,197.521453

