Tokenomik Morti (MORTI)

Lihat cerapan utama tentang Morti (MORTI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Morti (MORTI) Maklumat

What Is Morti?

Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti?

The project’s primary goals include:

  • Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.
  • Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth.

Its a meme token with no advertised utility

Laman Web Rasmi:
https://morti.lol/

Morti (MORTI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Morti (MORTI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.38K
$ 13.38K
Jumlah Bekalan:
$ 690.00M
$ 690.00M
Bekalan Edaran:
$ 690.00M
$ 690.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.38K
$ 13.38K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01800347
$ 0.01800347
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Morti (MORTI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Morti (MORTI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MORTI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MORTI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MORTI, terokai MORTI harga langsung token!

MORTI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MORTI? Halaman ramalan harga MORTI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.