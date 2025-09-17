MOSS AI (MOSS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00033158 $ 0.00033158 $ 0.00033158 24J Rendah $ 0.00039021 $ 0.00039021 $ 0.00039021 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00033158$ 0.00033158 $ 0.00033158 24J Tinggi $ 0.00039021$ 0.00039021 $ 0.00039021 Sepanjang Masa $ 0.053413$ 0.053413 $ 0.053413 Harga Terendah $ 0.00015323$ 0.00015323 $ 0.00015323 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +2.14% Perubahan Harga (7D) -4.86% Perubahan Harga (7D) -4.86%

MOSS AI (MOSS) harga masa nyata ialah $0.00034784. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOSS didagangkan antara $ 0.00033158 rendah dan $ 0.00039021 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOSS sepanjang masa ialah $ 0.053413, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015323.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOSS telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan -4.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MOSS AI (MOSS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 316.15K$ 316.15K $ 316.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 316.15K$ 316.15K $ 316.15K Bekalan Peredaran 909.95M 909.95M 909.95M Jumlah Bekalan 909,949,990.16 909,949,990.16 909,949,990.16

Had Pasaran semasa MOSS AI ialah $ 316.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOSS ialah 909.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 909949990.16. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 316.15K.