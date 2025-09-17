Mossland (MOC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.061313 $ 0.061313 $ 0.061313 24J Rendah $ 0.062421 $ 0.062421 $ 0.062421 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.061313$ 0.061313 $ 0.061313 24J Tinggi $ 0.062421$ 0.062421 $ 0.062421 Sepanjang Masa $ 0.516719$ 0.516719 $ 0.516719 Harga Terendah $ 0.00218821$ 0.00218821 $ 0.00218821 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) +0.32% Perubahan Harga (7D) +0.40% Perubahan Harga (7D) +0.40%

Mossland (MOC) harga masa nyata ialah $0.061819. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOC didagangkan antara $ 0.061313 rendah dan $ 0.062421 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOC sepanjang masa ialah $ 0.516719, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00218821.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOC telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan +0.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mossland (MOC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.80M$ 26.80M $ 26.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.91M$ 30.91M $ 30.91M Bekalan Peredaran 433.49M 433.49M 433.49M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Mossland ialah $ 26.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOC ialah 433.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.91M.