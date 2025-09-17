Most Holders Ever (GATHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Most Holders Ever (GATHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GATHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GATHA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GATHA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K Bekalan Peredaran 997.89M 997.89M 997.89M Jumlah Bekalan 997,890,817.236885 997,890,817.236885 997,890,817.236885

Had Pasaran semasa Most Holders Ever ialah $ 6.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GATHA ialah 997.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997890817.236885. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.55K.