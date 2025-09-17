MotaCoin (MOTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.114015$ 0.114015 $ 0.114015 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.40% Perubahan Harga (7D) +7.40%

MotaCoin (MOTA) harga masa nyata ialah $0.00669985. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOTA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOTA sepanjang masa ialah $ 0.114015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOTA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MotaCoin (MOTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 474.52K$ 474.52K $ 474.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 474.52K$ 474.52K $ 474.52K Bekalan Peredaran 70.82M 70.82M 70.82M Jumlah Bekalan 70,824,854.184025 70,824,854.184025 70,824,854.184025

Had Pasaran semasa MotaCoin ialah $ 474.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOTA ialah 70.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 70824854.184025. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 474.52K.