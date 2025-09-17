Moth (MOTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.39% Perubahan Harga (1D) -4.56% Perubahan Harga (7D) -8.65% Perubahan Harga (7D) -8.65%

Moth (MOTH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOTH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOTH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOTH telah berubah sebanyak -2.39% sejak sejam yang lalu, -4.56% dalam 24 jam dan -8.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moth (MOTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.55K$ 103.55K $ 103.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.55K$ 103.55K $ 103.55K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Moth ialah $ 103.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOTH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.55K.