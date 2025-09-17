Motion (MOTION) Maklumat Harga (USD)

Motion (MOTION) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOTION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOTION sepanjang masa ialah $ 0.00139984, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOTION telah berubah sebanyak -1.80% sejak sejam yang lalu, +2.13% dalam 24 jam dan -22.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Had Pasaran semasa Motion ialah $ 46.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOTION ialah 999.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999310416.464353. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.22K.