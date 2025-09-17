Motion Coin (MOTION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00565009$ 0.00565009 $ 0.00565009 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +0.93% Perubahan Harga (7D) +8.62% Perubahan Harga (7D) +8.62%

Motion Coin (MOTION) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOTION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOTION sepanjang masa ialah $ 0.00565009, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOTION telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +0.93% dalam 24 jam dan +8.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Motion Coin (MOTION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.78K$ 130.78K $ 130.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.78K$ 130.78K $ 130.78K Bekalan Peredaran 899.98M 899.98M 899.98M Jumlah Bekalan 899,977,731.0 899,977,731.0 899,977,731.0

Had Pasaran semasa Motion Coin ialah $ 130.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOTION ialah 899.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899977731.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.78K.