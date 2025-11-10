MOTO Harga Hari Ini

Harga langsung MOTO (MOTO) hari ini ialah --, dengan 4.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOTO kepada USD penukaran adalah -- setiap MOTO.

MOTO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 704,843, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MOTO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOTO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00592703, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MOTO dipindahkan -1.20% dalam sejam terakhir dan -45.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MOTO (MOTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 704.84K$ 704.84K $ 704.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 704.84K$ 704.84K $ 704.84K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MOTO ialah $ 704.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOTO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 704.84K.