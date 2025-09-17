Lagi Mengenai MOD

Move Dollar Harga (MOD)

1 MOD ke USD Harga Langsung:

$0.996981
$0.996981
0.00%1D
mexc
USD
Move Dollar (MOD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:33:53 (UTC+8)

Move Dollar (MOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.995193
24J Rendah
$ 0.998022
24J Tinggi

$ 0.995193
$ 0.998022
$ 1.14
$ 0.837272
+0.04%

-0.02%

+0.01%

+0.01%

Move Dollar (MOD) harga masa nyata ialah $0.996983. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOD didagangkan antara $ 0.995193 rendah dan $ 0.998022 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOD sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.837272.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOD telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Move Dollar (MOD) Maklumat Pasaran

$ 380.17K
--
$ 380.17K
381.32K
381,321.9261833898
Had Pasaran semasa Move Dollar ialah $ 380.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOD ialah 381.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 381321.9261833898. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 380.17K.

Move Dollar (MOD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Move Dollar kepada USD adalah $ -0.0002359299467163.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Move Dollar kepada USD adalah $ -0.0024477926.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Move Dollar kepada USD adalah $ -0.0010218078.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Move Dollar kepada USD adalah $ +0.0005132896957906.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002359299467163-0.02%
30 Hari$ -0.0024477926-0.24%
60 Hari$ -0.0010218078-0.10%
90 Hari$ +0.0005132896957906+0.05%

Apakah itu Move Dollar (MOD)

MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

Move Dollar (MOD) Sumber

Laman Web Rasmi

Move Dollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Move Dollar (MOD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Move Dollar (MOD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Move Dollar.

Semak Move Dollar ramalan harga sekarang!

MOD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Move Dollar (MOD)

Memahami tokenomik Move Dollar (MOD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MOD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Move Dollar (MOD)

Berapakah nilai Move Dollar (MOD) hari ini?
Harga langsung MOD dalam USD ialah 0.996983 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MOD ke USD?
Harga semasa MOD ke USD ialah $ 0.996983. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Move Dollar?
Had pasaran untuk MOD ialah $ 380.17K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MOD?
Bekalan edaran MOD ialah 381.32K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MOD?
MOD mencapai harga ATH sebanyak 1.14 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MOD?
MOD melihat harga ATL sebanyak 0.837272 USD.
Berapakah jumlah dagangan MOD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MODialah -- USD.
Adakah MOD akan naik lebih tinggi tahun ini?
MOD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MODramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:33:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.