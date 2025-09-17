Move Dollar (MOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.995193 $ 0.995193 $ 0.995193 24J Rendah $ 0.998022 $ 0.998022 $ 0.998022 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.995193$ 0.995193 $ 0.995193 24J Tinggi $ 0.998022$ 0.998022 $ 0.998022 Sepanjang Masa $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Harga Terendah $ 0.837272$ 0.837272 $ 0.837272 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01%

Move Dollar (MOD) harga masa nyata ialah $0.996983. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOD didagangkan antara $ 0.995193 rendah dan $ 0.998022 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOD sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.837272.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOD telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Move Dollar (MOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 380.17K$ 380.17K $ 380.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 380.17K$ 380.17K $ 380.17K Bekalan Peredaran 381.32K 381.32K 381.32K Jumlah Bekalan 381,321.9261833898 381,321.9261833898 381,321.9261833898

Had Pasaran semasa Move Dollar ialah $ 380.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOD ialah 381.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 381321.9261833898. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 380.17K.