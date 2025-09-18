MoveZ (MOVEZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04790956$ 0.04790956 $ 0.04790956 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +6.53% Perubahan Harga (7D) +14.59% Perubahan Harga (7D) +14.59%

MoveZ (MOVEZ) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOVEZ didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOVEZ sepanjang masa ialah $ 0.04790956, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOVEZ telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +6.53% dalam 24 jam dan +14.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MoveZ (MOVEZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.64K$ 97.64K $ 97.64K Bekalan Peredaran 390.00M 390.00M 390.00M Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa MoveZ ialah $ 7.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOVEZ ialah 390.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.64K.