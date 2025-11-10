Movich Harga Hari Ini

Harga langsung Movich (MOVICH) hari ini ialah $ 0.00000492, dengan 7.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOVICH kepada USD penukaran adalah $ 0.00000492 setiap MOVICH.

Movich kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,918.81, dengan bekalan edaran sebanyak 999.33M MOVICH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOVICH didagangkan antara $ 0.00000473 (rendah) dan $ 0.0000053 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0000509, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000473.

Dalam prestasi jangka pendek, MOVICH dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -- sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Movich (MOVICH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Bekalan Peredaran 999.33M 999.33M 999.33M Jumlah Bekalan 999,328,173.885889 999,328,173.885889 999,328,173.885889

Had Pasaran semasa Movich ialah $ 4.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOVICH ialah 999.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999328173.885889. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.92K.