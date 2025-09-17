Mox Studio (MOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04289297$ 0.04289297 $ 0.04289297 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.93% Perubahan Harga (1D) -3.22% Perubahan Harga (7D) -32.14% Perubahan Harga (7D) -32.14%

Mox Studio (MOX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOX sepanjang masa ialah $ 0.04289297, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOX telah berubah sebanyak -0.93% sejak sejam yang lalu, -3.22% dalam 24 jam dan -32.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mox Studio (MOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.18K$ 59.18K $ 59.18K Bekalan Peredaran 37.58M 37.58M 37.58M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Mox Studio ialah $ 22.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOX ialah 37.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.18K.