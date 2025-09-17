Moxie (MOXIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01944119$ 0.01944119 $ 0.01944119 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +16.17% Perubahan Harga (1D) -25.31% Perubahan Harga (7D) -13.17% Perubahan Harga (7D) -13.17%

Moxie (MOXIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOXIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOXIE sepanjang masa ialah $ 0.01944119, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOXIE telah berubah sebanyak +16.17% sejak sejam yang lalu, -25.31% dalam 24 jam dan -13.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Moxie (MOXIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 205.39K$ 205.39K $ 205.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 363.65K$ 363.65K $ 363.65K Bekalan Peredaran 5.57B 5.57B 5.57B Jumlah Bekalan 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622

Had Pasaran semasa Moxie ialah $ 205.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOXIE ialah 5.57B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9866944313.1622. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 363.65K.