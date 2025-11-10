MPOOL Harga Hari Ini

Harga langsung MPOOL (MULT POOL) hari ini ialah $ 0.00437341, dengan 6.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MULT POOL kepada USD penukaran adalah $ 0.00437341 setiap MULT POOL.

MPOOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 389,975, dengan bekalan edaran sebanyak 89.17M MULT POOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MULT POOL didagangkan antara $ 0.0041166 (rendah) dan $ 0.00437246 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0043629, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00187809.

Dalam prestasi jangka pendek, MULT POOL dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan +77.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MPOOL (MULT POOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 389.98K$ 389.98K $ 389.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 389.98K$ 389.98K $ 389.98K Bekalan Peredaran 89.17M 89.17M 89.17M Jumlah Bekalan 89,168,396.45061064 89,168,396.45061064 89,168,396.45061064

Had Pasaran semasa MPOOL ialah $ 389.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MULT POOL ialah 89.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 89168396.45061064. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 389.98K.