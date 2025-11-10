Tokenomik MPOOL (MULT POOL)

Tokenomik MPOOL (MULT POOL)

Lihat cerapan utama tentang MPOOL (MULT POOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:23:07 (UTC+8)
USD

MPOOL (MULT POOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MPOOL (MULT POOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 401.27K
Jumlah Bekalan:
$ 89.17M
Bekalan Edaran:
$ 89.17M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 401.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0045003
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00187809
Harga Semasa:
$ 0.00449995
MPOOL (MULT POOL) Maklumat

Multpool (MPool) is a project that aims to create a solid and dynamic economy based on disruptive economic systems. MPool was designed to operate in an environment of scarcity since its launch, generating balanced demand and controlled supply, resulting in a rational deflationary process. In addition, Multpool (MPool) aims to generate a unique benefit for its token holders, which is the exchange for high-value cryptocurrencies on the market.

Laman Web Rasmi:
https://multpooldex.com/

Tokenomik MPOOL (MULT POOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MPOOL (MULT POOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MULT POOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MULT POOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MULT POOL, terokai MULT POOL harga langsung token!

MULT POOL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MULT POOL? Halaman ramalan harga MULT POOL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

