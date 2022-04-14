Tokenomik Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Tokenomik Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Lihat cerapan utama tentang Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Maklumat

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency.

This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

https://mayosol.com/

Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 51.60K
Jumlah Bekalan:
$ 999.60M
Bekalan Edaran:
$ 999.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 51.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00760732
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004541
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MAYO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MAYO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MAYO, terokai MAYO harga langsung token!

MAYO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MAYO? Halaman ramalan harga MAYO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.