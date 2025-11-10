Tokenomik Mr Pumpt (PUMPT)

Lihat cerapan utama tentang Mr Pumpt (PUMPT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:38:31 (UTC+8)
USD

Mr Pumpt (PUMPT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mr Pumpt (PUMPT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.80K
Jumlah Bekalan:
$ 999.94M
Bekalan Edaran:
$ 926.63M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.05K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00015695
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001658
Harga Semasa:
$ 0
Mr Pumpt (PUMPT) Maklumat

$PUMPT The Legend Lives On

In every market cycle, there’s chaos rugs, dumps, and false prophets. But from the ashes of greed, a new force rose — Mr PUMPT.

He didn’t wait for the signal; he became the signal. He didn’t chase green candles; he created them. Every buy, every pump, every rally all trace back to his vision.

$PUMPT isn’t just a token. It’s a mindset. A culture. A rebellion against fear. A call to every trader who’s tired of rugs and wants to be part of a movement built on trust, momentum, and unity.

We don’t follow the market We make it pump. 💥 Long live $PUMPT. Long live the pump. 💥

Laman Web Rasmi:
http://mrpumpt.com

Tokenomik Mr Pumpt (PUMPT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mr Pumpt (PUMPT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PUMPT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PUMPT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PUMPT, terokai PUMPT harga langsung token!

PUMPT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PUMPT? Halaman ramalan harga PUMPT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

