MSQ Cycle Burn (BURN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00785879 $ 0.00785879 $ 0.00785879 24J Rendah $ 0.00935613 $ 0.00935613 $ 0.00935613 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00785879$ 0.00785879 $ 0.00785879 24J Tinggi $ 0.00935613$ 0.00935613 $ 0.00935613 Sepanjang Masa $ 0.381765$ 0.381765 $ 0.381765 Harga Terendah $ 0.00224419$ 0.00224419 $ 0.00224419 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) +8.68% Perubahan Harga (7D) +77.78% Perubahan Harga (7D) +77.78%

MSQ Cycle Burn (BURN) harga masa nyata ialah $0.00932273. Sepanjang 24 jam yang lalu, BURN didagangkan antara $ 0.00785879 rendah dan $ 0.00935613 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BURN sepanjang masa ialah $ 0.381765, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00224419.

Dari segi prestasi jangka pendek, BURN telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +8.68% dalam 24 jam dan +77.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MSQ Cycle Burn (BURN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 95.09K$ 95.09K $ 95.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 95.09K$ 95.09K $ 95.09K Bekalan Peredaran 10.20M 10.20M 10.20M Jumlah Bekalan 10,200,000.0 10,200,000.0 10,200,000.0

Had Pasaran semasa MSQ Cycle Burn ialah $ 95.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BURN ialah 10.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10200000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 95.09K.