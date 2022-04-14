Tokenomik MSQ Cycle Burn (BURN)

Lihat cerapan utama tentang MSQ Cycle Burn (BURN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
MSQ Cycle Burn (BURN) Maklumat

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

Laman Web Rasmi:
https://burn.msq.tech

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk MSQ Cycle Burn (BURN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 80.73K
Jumlah Bekalan:
$ 10.20M
Bekalan Edaran:
$ 10.20M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 80.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.381765
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00224419
Harga Semasa:
$ 0.00791431
Tokenomik MSQ Cycle Burn (BURN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik MSQ Cycle Burn (BURN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BURN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BURN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BURN, terokai BURN harga langsung token!

BURN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BURN? Halaman ramalan harga BURN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

