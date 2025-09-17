mStable USD (MUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.998717 24J Tinggi $ 1.012 Sepanjang Masa $ 2.71 Harga Terendah $ 0.472562 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +0.59% Perubahan Harga (7D) +0.36%

mStable USD (MUSD) harga masa nyata ialah $1.007. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUSD didagangkan antara $ 0.998717 rendah dan $ 1.012 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUSD sepanjang masa ialah $ 2.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.472562.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUSD telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +0.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

mStable USD (MUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.89M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.89M Bekalan Peredaran 2.88M Jumlah Bekalan 2,875,948.71330722

Had Pasaran semasa mStable USD ialah $ 2.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUSD ialah 2.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2875948.71330722. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.89M.