MSTR2100 (MSTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.175279 24J Tinggi $ 0.206331 Sepanjang Masa $ 3.51 Harga Terendah $ 0.100948 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) -5.87% Perubahan Harga (7D) +17.86%

MSTR2100 (MSTR) harga masa nyata ialah $0.176028. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSTR didagangkan antara $ 0.175279 rendah dan $ 0.206331 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSTR sepanjang masa ialah $ 3.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100948.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSTR telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -5.87% dalam 24 jam dan +17.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MSTR2100 (MSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.63M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.63M Bekalan Peredaran 20.65M Jumlah Bekalan 20,645,815.354111586

Had Pasaran semasa MSTR2100 ialah $ 3.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSTR ialah 20.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20645815.354111586. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.63M.