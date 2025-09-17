Mt Pelerin Shares (MPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.29 $ 4.29 $ 4.29 24J Rendah $ 5.06 $ 5.06 $ 5.06 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.29$ 4.29 $ 4.29 24J Tinggi $ 5.06$ 5.06 $ 5.06 Sepanjang Masa $ 28.26$ 28.26 $ 28.26 Harga Terendah $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -0.55% Perubahan Harga (7D) -2.66% Perubahan Harga (7D) -2.66%

Mt Pelerin Shares (MPS) harga masa nyata ialah $4.34. Sepanjang 24 jam yang lalu, MPS didagangkan antara $ 4.29 rendah dan $ 5.06 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MPS sepanjang masa ialah $ 28.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.1.

Dari segi prestasi jangka pendek, MPS telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.55% dalam 24 jam dan -2.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mt Pelerin Shares (MPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.43M$ 43.43M $ 43.43M Bekalan Peredaran 500.00K 500.00K 500.00K Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Mt Pelerin Shares ialah $ 2.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MPS ialah 500.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.43M.