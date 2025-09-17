Mu Coin (MU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02933547 $ 0.02933547 $ 0.02933547 24J Rendah $ 0.0309203 $ 0.0309203 $ 0.0309203 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02933547$ 0.02933547 $ 0.02933547 24J Tinggi $ 0.0309203$ 0.0309203 $ 0.0309203 Sepanjang Masa $ 3.26$ 3.26 $ 3.26 Harga Terendah $ 0.01981126$ 0.01981126 $ 0.01981126 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -4.32% Perubahan Harga (7D) -6.88% Perubahan Harga (7D) -6.88%

Mu Coin (MU) harga masa nyata ialah $0.0295607. Sepanjang 24 jam yang lalu, MU didagangkan antara $ 0.02933547 rendah dan $ 0.0309203 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MU sepanjang masa ialah $ 3.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01981126.

Dari segi prestasi jangka pendek, MU telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -4.32% dalam 24 jam dan -6.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mu Coin (MU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.53K$ 29.53K $ 29.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.53K$ 29.53K $ 29.53K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Mu Coin ialah $ 29.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MU ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.53K.