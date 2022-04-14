Tokenomik Mu Coin (MU)

Tokenomik Mu Coin (MU)

Lihat cerapan utama tentang Mu Coin (MU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Mu Coin (MU) Maklumat

Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem.

Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin.

Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin.

Laman Web Rasmi:
https://www.mu.money

Mu Coin (MU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mu Coin (MU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 16.49K
$ 16.49K$ 16.49K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 16.49K
$ 16.49K$ 16.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.26
$ 3.26$ 3.26
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01498666
$ 0.01498666$ 0.01498666
Harga Semasa:
$ 0.01649139
$ 0.01649139$ 0.01649139

Tokenomik Mu Coin (MU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Mu Coin (MU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MU, terokai MU harga langsung token!

