Mubarakah Harga Hari Ini

Harga langsung Mubarakah (MUBARAKAH) hari ini ialah --, dengan 3.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MUBARAKAH kepada USD penukaran adalah -- setiap MUBARAKAH.

Mubarakah kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 518,046, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B MUBARAKAH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MUBARAKAH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01080484, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MUBARAKAH dipindahkan +0.47% dalam sejam terakhir dan -14.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Mubarakah (MUBARAKAH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 518.05K$ 518.05K $ 518.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 518.05K$ 518.05K $ 518.05K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Mubarakah ialah $ 518.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUBARAKAH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 518.05K.