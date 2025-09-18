Lagi Mengenai MULA

Mula AI Harga (MULA)

1 MULA ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
Mula AI (MULA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:01:05 (UTC+8)

Mula AI (MULA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.37%

+11.37%

Mula AI (MULA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MULA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MULA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MULA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mula AI (MULA) Maklumat Pasaran

$ 8.20K
$ 8.20K$ 8.20K

--
----

$ 8.20K
$ 8.20K$ 8.20K

999.76M
999.76M 999.76M

999,760,197.009136
999,760,197.009136 999,760,197.009136

Had Pasaran semasa Mula AI ialah $ 8.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MULA ialah 999.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999760197.009136. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.20K.

Mula AI (MULA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Mula AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Mula AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Mula AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Mula AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+14.29%
60 Hari$ 0+39.11%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Mula AI (MULA)

$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: - Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time. - Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision. - Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency. - AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems. - Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.

Mula AI (MULA) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Mula AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Mula AI (MULA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mula AI (MULA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mula AI.

Semak Mula AI ramalan harga sekarang!

MULA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Mula AI (MULA)

Memahami tokenomik Mula AI (MULA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MULA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mula AI (MULA)

Berapakah nilai Mula AI (MULA) hari ini?
Harga langsung MULA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa MULA ke USD?
Harga semasa MULA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Mula AI?
Had pasaran untuk MULA ialah $ 8.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran MULA?
Bekalan edaran MULA ialah 999.76M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MULA?
MULA mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MULA?
MULA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan MULA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MULAialah -- USD.
Adakah MULA akan naik lebih tinggi tahun ini?
MULA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MULAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:01:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.