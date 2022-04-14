Tokenomik Mula AI (MULA)
Mula AI (MULA) Maklumat
$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems.
$MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to:
-
Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.
-
Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.
-
Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.
-
AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.
-
Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation.
$MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence.
This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.
Mula AI (MULA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Mula AI (MULA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Mula AI (MULA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Mula AI (MULA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MULA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MULA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MULA, terokai MULA harga langsung token!
MULA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju MULA? Halaman ramalan harga MULA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.