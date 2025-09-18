MultiPad (MPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.162381$ 0.162381 $ 0.162381 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.66% Perubahan Harga (7D) +0.66%

MultiPad (MPAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MPAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MPAD sepanjang masa ialah $ 0.162381, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MPAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MultiPad (MPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.62K$ 2.62K $ 2.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Bekalan Peredaran 24.34M 24.34M 24.34M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa MultiPad ialah $ 2.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MPAD ialah 24.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.78K.