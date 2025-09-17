MurAll (PAINT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00594874$ 0.00594874 $ 0.00594874 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +0.97%

MurAll (PAINT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAINT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAINT sepanjang masa ialah $ 0.00594874, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAINT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MurAll (PAINT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.29K$ 84.29K $ 84.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 160.35K$ 160.35K $ 160.35K Bekalan Peredaran 11.57B 11.57B 11.57B Jumlah Bekalan 22,017,036,989.0 22,017,036,989.0 22,017,036,989.0

Had Pasaran semasa MurAll ialah $ 84.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAINT ialah 11.57B, dengan jumlah bekalan sebanyak 22017036989.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.35K.