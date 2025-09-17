Muse DAO (MUSE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 8.29 $ 8.29 $ 8.29 24J Rendah $ 8.81 $ 8.81 $ 8.81 24J Tinggi 24J Rendah $ 8.29$ 8.29 $ 8.29 24J Tinggi $ 8.81$ 8.81 $ 8.81 Sepanjang Masa $ 124.14$ 124.14 $ 124.14 Harga Terendah $ 0.124326$ 0.124326 $ 0.124326 Perubahan Harga (1J) +0.53% Perubahan Harga (1D) -2.39% Perubahan Harga (7D) -0.11% Perubahan Harga (7D) -0.11%

Muse DAO (MUSE) harga masa nyata ialah $8.51. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUSE didagangkan antara $ 8.29 rendah dan $ 8.81 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUSE sepanjang masa ialah $ 124.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.124326.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUSE telah berubah sebanyak +0.53% sejak sejam yang lalu, -2.39% dalam 24 jam dan -0.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Muse DAO (MUSE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Bekalan Peredaran 829.13K 829.13K 829.13K Jumlah Bekalan 829,194.430813279 829,194.430813279 829,194.430813279

Had Pasaran semasa Muse DAO ialah $ 7.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUSE ialah 829.13K, dengan jumlah bekalan sebanyak 829194.430813279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.05M.