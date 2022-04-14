Tokenomik Museum Of Memes (MOM)
Museum Of Memes (MOM) Maklumat
Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins
Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with “moon potential,” this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market.
Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge.
Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops!
Museum Of Memes (MOM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Museum Of Memes (MOM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Museum Of Memes (MOM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Museum Of Memes (MOM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MOM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MOM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik MOM, terokai MOM harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.