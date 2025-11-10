Music by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Music by Virtuals (MUSIC) hari ini ialah $ 0.00192606, dengan 1.70% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MUSIC kepada USD penukaran adalah $ 0.00192606 setiap MUSIC.

Music by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,921,412, dengan bekalan edaran sebanyak 997.59M MUSIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MUSIC didagangkan antara $ 0.00169168 (rendah) dan $ 0.00202043 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04681096, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028897.

Dalam prestasi jangka pendek, MUSIC dipindahkan -3.57% dalam sejam terakhir dan +5.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Music by Virtuals (MUSIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Bekalan Peredaran 997.59M 997.59M 997.59M Jumlah Bekalan 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Had Pasaran semasa Music by Virtuals ialah $ 1.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUSIC ialah 997.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997589005.9044687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.92M.