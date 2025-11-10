Tokenomik Music by Virtuals (MUSIC)

Lihat cerapan utama tentang Music by Virtuals (MUSIC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:23:23 (UTC+8)
USD

Music by Virtuals (MUSIC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Music by Virtuals (MUSIC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Jumlah Bekalan:
$ 997.59M
$ 997.59M$ 997.59M
Bekalan Edaran:
$ 997.59M
$ 997.59M$ 997.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00185985
$ 0.00185985$ 0.00185985

Music by Virtuals (MUSIC) Maklumat

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

Laman Web Rasmi:
https://music.virtuals.io/

Tokenomik Music by Virtuals (MUSIC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Music by Virtuals (MUSIC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MUSIC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MUSIC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MUSIC, terokai MUSIC harga langsung token!

MUSIC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MUSIC? Halaman ramalan harga MUSIC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

