Tokenomik Musk It (MUSKIT)

Tokenomik Musk It (MUSKIT)

Lihat cerapan utama tentang Musk It (MUSKIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:23:30 (UTC+8)
USD

Musk It (MUSKIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Musk It (MUSKIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 209.59K
$ 209.59K$ 209.59K
Jumlah Bekalan:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
Bekalan Edaran:
$ 999.92M
$ 999.92M$ 999.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 209.59K
$ 209.59K$ 209.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.072781
$ 0.072781$ 0.072781
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00017366
$ 0.00017366$ 0.00017366
Harga Semasa:
$ 0.00020843
$ 0.00020843$ 0.00020843

Musk It (MUSKIT) Maklumat

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible.

"The most entertaining outcome is the most likely"

Laman Web Rasmi:
https://www.muskit.io/

Tokenomik Musk It (MUSKIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Musk It (MUSKIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MUSKIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MUSKIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MUSKIT, terokai MUSKIT harga langsung token!

MUSKIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MUSKIT? Halaman ramalan harga MUSKIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi