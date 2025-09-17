Must (MUST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24J Rendah $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24J Tinggi $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Sepanjang Masa $ 647.3$ 647.3 $ 647.3 Harga Terendah $ 0.737579$ 0.737579 $ 0.737579 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) -1.99% Perubahan Harga (7D) -1.99%

Must (MUST) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUST didagangkan antara $ 1.11 rendah dan $ 1.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUST sepanjang masa ialah $ 647.3, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.737579.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUST telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan -1.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Must (MUST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.68K$ 112.68K $ 112.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 101.39K 101.39K 101.39K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Must ialah $ 112.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUST ialah 101.39K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.