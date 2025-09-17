MUSTAAAAAARD (MUSTARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.0219634
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) +0.42%
Perubahan Harga (1D) +0.13%
Perubahan Harga (7D) +4.40%

MUSTAAAAAARD (MUSTARD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUSTARD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUSTARD sepanjang masa ialah $ 0.0219634, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUSTARD telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +4.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MUSTAAAAAARD (MUSTARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 184.31K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 184.31K
Bekalan Peredaran 999.10M
Jumlah Bekalan 999,099,189.391348

Had Pasaran semasa MUSTAAAAAARD ialah $ 184.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUSTARD ialah 999.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999099189.391348. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 184.31K.