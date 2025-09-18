MUT (MUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.089324$ 0.089324 $ 0.089324 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.96% Perubahan Harga (7D) -5.48% Perubahan Harga (7D) -5.48%

MUT (MUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUT sepanjang masa ialah $ 0.089324, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.96% dalam 24 jam dan -5.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MUT (MUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K Bekalan Peredaran 963.68M 963.68M 963.68M Jumlah Bekalan 963,682,202.7547181 963,682,202.7547181 963,682,202.7547181

Had Pasaran semasa MUT ialah $ 4.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUT ialah 963.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 963682202.7547181. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.34K.