MUT8 Virus (MUTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003945 $ 0.00003945 $ 0.00003945 24J Rendah $ 0.00004195 $ 0.00004195 $ 0.00004195 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003945$ 0.00003945 $ 0.00003945 24J Tinggi $ 0.00004195$ 0.00004195 $ 0.00004195 Sepanjang Masa $ 0.00105021$ 0.00105021 $ 0.00105021 Harga Terendah $ 0.00000488$ 0.00000488 $ 0.00000488 Perubahan Harga (1J) +0.60% Perubahan Harga (1D) -2.91% Perubahan Harga (7D) +4.17% Perubahan Harga (7D) +4.17%

MUT8 Virus (MUTE) harga masa nyata ialah $0.00004025. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUTE didagangkan antara $ 0.00003945 rendah dan $ 0.00004195 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUTE sepanjang masa ialah $ 0.00105021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000488.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUTE telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, -2.91% dalam 24 jam dan +4.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MUT8 Virus (MUTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,371.0 999,996,371.0 999,996,371.0

Had Pasaran semasa MUT8 Virus ialah $ 40.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUTE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996371.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.25K.