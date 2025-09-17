MUTATIO (FLIES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.47949 $ 0.47949 $ 0.47949 24J Rendah $ 0.518802 $ 0.518802 $ 0.518802 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.47949$ 0.47949 $ 0.47949 24J Tinggi $ 0.518802$ 0.518802 $ 0.518802 Sepanjang Masa $ 14.17$ 14.17 $ 14.17 Harga Terendah $ 0.133692$ 0.133692 $ 0.133692 Perubahan Harga (1J) -4.88% Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +5.34% Perubahan Harga (7D) +5.34%

MUTATIO (FLIES) harga masa nyata ialah $0.491478. Sepanjang 24 jam yang lalu, FLIES didagangkan antara $ 0.47949 rendah dan $ 0.518802 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FLIES sepanjang masa ialah $ 14.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.133692.

Dari segi prestasi jangka pendek, FLIES telah berubah sebanyak -4.88% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan +5.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

MUTATIO (FLIES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 275.83K$ 275.83K $ 275.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 275.83K$ 275.83K $ 275.83K Bekalan Peredaran 561.75K 561.75K 561.75K Jumlah Bekalan 561,753.0 561,753.0 561,753.0

Had Pasaran semasa MUTATIO ialah $ 275.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FLIES ialah 561.75K, dengan jumlah bekalan sebanyak 561753.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 275.83K.