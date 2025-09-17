Mute (MUTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02638283 $ 0.02638283 $ 0.02638283 24J Rendah $ 0.02681468 $ 0.02681468 $ 0.02681468 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02638283$ 0.02638283 $ 0.02638283 24J Tinggi $ 0.02681468$ 0.02681468 $ 0.02681468 Sepanjang Masa $ 3.14$ 3.14 $ 3.14 Harga Terendah $ 0.01052868$ 0.01052868 $ 0.01052868 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) -0.52% Perubahan Harga (7D) +2.50% Perubahan Harga (7D) +2.50%

Mute (MUTE) harga masa nyata ialah $0.02644514. Sepanjang 24 jam yang lalu, MUTE didagangkan antara $ 0.02638283 rendah dan $ 0.02681468 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MUTE sepanjang masa ialah $ 3.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01052868.

Dari segi prestasi jangka pendek, MUTE telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.52% dalam 24 jam dan +2.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Mute (MUTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Bekalan Peredaran 40.00M 40.00M 40.00M Jumlah Bekalan 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Had Pasaran semasa Mute ialah $ 1.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MUTE ialah 40.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.