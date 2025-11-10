MUTE SWAP by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) hari ini ialah $ 0.01781388, dengan 33.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MUTE kepada USD penukaran adalah $ 0.01781388 setiap MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,139,723, dengan bekalan edaran sebanyak 400.00M MUTE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MUTE didagangkan antara $ 0.01282578 (rendah) dan $ 0.01867097 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02159579, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, MUTE dipindahkan -3.86% dalam sejam terakhir dan +13.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.14M$ 7.14M $ 7.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.85M$ 17.85M $ 17.85M Bekalan Peredaran 400.00M 400.00M 400.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

