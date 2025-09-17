MXNB Harga (MXNB)
MXNB (MXNB) harga masa nyata ialah $0.05423. Sepanjang 24 jam yang lalu, MXNB didagangkan antara $ 0.053022 rendah dan $ 0.054242 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MXNB sepanjang masa ialah $ 0.063759, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04638506.
Dari segi prestasi jangka pendek, MXNB telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +1.61% dalam 24 jam dan +0.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa MXNB ialah $ 1.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MXNB ialah 24.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24130937.81821. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.31M.
Pada hari ini, perubahan harga MXNB kepada USD adalah $ +0.00085815.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga MXNB kepada USD adalah $ -0.0044100486.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga MXNB kepada USD adalah $ +0.0008259337.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga MXNB kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00085815
|+1.61%
|30 Hari
|$ -0.0044100486
|-8.13%
|60 Hari
|$ +0.0008259337
|+1.52%
|90 Hari
|$ 0
|--
MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
